Тхэквондисты из Люберец выиграли 21 медаль на Кубке Азии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Двенадцать золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей завоевали восемь спортсменов из люберецкого центра спортивной подготовки «Торнадо» в составе российской сборной на Кубке Азии по тхэквондо версии МФТ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.
«Представители нашего центра по итогам соревнований завоевали 21 медаль. Они приняли участие в следующих дисциплинах: спарринг, командный спарринг, постановочный спарринг, туль и командный туль. Поздравляю победителей и призёров с отличными результатами!» — сказал руководитель ЦСП «Торнадо» Павел Ворсин.Всего за сборную России выступали 120 спортсменов, по итогам турнира в общекомандном зачёте наша сборная заняла второе место. Соревнования проходили в Ташкенте.
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