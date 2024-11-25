Юные боксёры из Подмосковья завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, одну серебряную и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова среди юношей 13 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялись Артем Соколов из Химок, выступавший в весовой категории 50 кг А, Богдан Бухов из Ивантеевки (весовая категория — 50 килограммов) и спортсмен из Истры Владислав Кутний, выступавший в весовой категории 80 килограммов», — говорится в сообщении.Серебряную награду получил Илья Штырков из Наро-Фоминска, сражавшийся в весовой категории 75 кг.
А бронзовые медали выиграли три представителя округа Чехов: Матвей Баланов, Игорь Баранов и Матвей Дудоров, а также Игнат Шаповал из Раменского округа, волоколамский боксёр Владислав Прокопов, Марк Тимирбаев из Лосино-Петровского и спортсмен из Ивантеевки Иван Кириллов.
Всего в соревнованиях приняли участие 249 спортсменов из 49 регионов России.
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