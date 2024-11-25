Юные боксёры из Подмосковья завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что травма нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — это результат того, что хоккей является живой игрой. По его словам, версии о том, что канадский игрок «Юты» специально травмировал капитана оппонентов, чтобы он не смог побить рекорд канадца Гретцки, несостоятельны, ведь специально «ломать» в НХЛ никто не будет.