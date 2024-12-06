Бриггс оценил грядущий бой Бетербиева против Бивола

Российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. Уверенность в этом выразил и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. По его мнению, в ISU видят любовь россиян к этому виду спорта и как они способствуют его развитию вопреки изоляции.