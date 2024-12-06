Бриггс оценил грядущий бой Бетербиева против Бивола

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Двукратный чемпион мира Шеннон Бриггс заявил, что грядущий бой Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола будет непростым. По его мнению, чтобы получить титул и дать достойный реванш, Бивол должен забрать не меньше восьми раундов.
«Непростое противостояние. Бой будет таким же, но только, чтобы получить титул, Бивол должен забрать себе как минимум восемь-девять раундов. И завершить бой должен уверенно. <…> Кто одержит победу? Сложно сказать. Очень сложно. Я не знаю. Не могу сказать. Очень сложно прогнозировать. Лично я считаю, что в первом поединке победу одержал Бивол. Но сейчас сказать сложно», — поделился Бриггс в беседе с RT.Тем времнем боец лиги «Наше Дело» Мухаммед Эминов поделился своими ожиданиями от другого ожидаемого боя — Ислама Махачева против Армана Царукяна. В разговоре с «РБ Спорт» он отметил, что дагестанец будет фаворитом в этом поединке.
«Посмотрите, через какие бои прошел Ислам. Он на другом уровне ментально и физически. <…> Я не знаком с Арманом, это хороший парень. Не хочу, чтобы он обижался, но вообще не вижу у него шансов в бою с Махачевым. Скорее всего, Ислам его удосрочит», — пояснил Эминов.Боец добавил, что Царукян при этом «очень хорош» и станет чемпионом после ухода Махачева.
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