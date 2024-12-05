Названы условия для победы Царукяна над Махачевым

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Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян раскрыл, что нужно Арману Царукяну для победы в реванше над Исламом Махачевым, который пройдет в январе 2025 года. По его словам, бойцу нужна скорость, выверенный тайминг и план боя.
«Давно было известно о том, что Арман и Ислам подерутся 19 января за пояс, просто контракты не были подписаны. У Царукяна есть все шансы стать чемпионом. Скорость, четкий тайминг и план на бой – вот такие ключи у Армана, чтобы победить Ислама на UFC 311», — отметил Вартанян в беседе с MMA.Metaratings.ru.Напомним, бой Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311 ночью 19 января 2025 года. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Они уже сходились в бою на питерском турнире в 2019 году, где Царукян проиграл по решению судейства.
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