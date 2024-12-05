Тактаров дал прогноз на бой Махачева и Царукяна

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился своим прогнозом на предстоящий бой Ислама Махачева и Армана Царукяна. По его словам, армянский боец может превзойти оппонента только за счет активности.
«Царукяну надо теперь доказать, что он может что-то сделать, кроме как работать языком. Явно он будет активнее, потому что у него ничего больше нет, кроме активности. Превзойти Махачева он может только в активности: нагнетать и нагнетать так, чтобы по нему не попали случайным образом, а потом не задушили», — отметил он в интервью MMA.Metaratings.ru.Тактаров подчеркнул, что бой наверняка продлится всю дистанцию, а ее показателем станет первый раунд. По его мнению, Царукян будет активно работать в стойке, стараясь избегать борьбы, в которой он не силен.
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