Бруну Алвеш поделился впечатлениями от празднования 100-летия «Зенита»

Бруну Алвеш (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Бывший футболист «Зенита» Бруну Алвеш был приглашён на мероприятия, посвящённые 100-летию петербургского клуба. Он поделился своими впечатлениями.
«Для меня честь быть приглашённым в Санкт-Петербург на празднование. Я благодарен за то, что играл здесь. Это всегда потрясающая атмосфера, потрясающие фанаты и город. Вернуться сюда после стольких лет было важно, было правильно», — сообщил Алвеш Metaratings.ru.В составе «Зенита» футболист выступал с 2010 по 2013 годы, сыграл 100 матчей и забил три года. Алвеш стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Напомним, что в этом году 25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет.
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