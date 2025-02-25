«Будет ещё один позор»: Агент Камоцци не одобрил желание Абаскаля возглавить сборную России

Самарские «Крылья Советов» в зимнюю паузу лишились одного из своих сильнейших игроков — Бенхамина Гарре, перешедшего в бразильский «Васко да Гама». Эту потерю, а также шансы команды остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) оценил бывший полузащитник клуба с берегов Волги Евгений Харлачёв.