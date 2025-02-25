«Будет ещё один позор»: Агент Камоцци не одобрил желание Абаскаля возглавить сборную России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил в одном из интервью, что был бы не прочь в будущем возглавить сборную России. К этой идее весьма скептически отнёсся известный итальянский футбольный агент-посредник Франко Камоцци.
В беседе с сетевым изданием Metaratings.ru специалист, который знаком с футболом не понаслышке, а буквально варится в нём, напомнил, что 35-летний испанский тренер ранее уже показал свой сомнительный уровень и квалификацию в «Спартаке», где договор с ним был расторгнут досрочно из-за слабых результатов команды. Боссы столичного клуба даже не побоялись выплатить испанцу солидную неустойку за разрыв контракта в одностороннем порядке, лишь бы избавиться от него, пока он окончательно не развалил игру коллектива.
Агент напомнил, что после неудачного вояжа в Москву испанский специалист возглавлял также и другие команды, где его ждал не менее оглушительный провал.
За время работы в «Спартаке» Гильермо Абаскаль провёл в качестве главного тренера команды 74 матча. В них игроки под его руководством одержали 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих. Кроме слабых результатов, запомнился также чехардой в составе, когда почти никогда в старте два матча подряд выходили бы одни и те же игроки, а также хвастливыми заявлениями на пресс-конференцимях.
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«Если Абаскаль возглавит сборную России, это будет еще одним его позором», — весьма категорично заявил Камоцци.
Агент напомнил, что после неудачного вояжа в Москву испанский специалист возглавлял также и другие команды, где его ждал не менее оглушительный провал.
За время работы в «Спартаке» Гильермо Абаскаль провёл в качестве главного тренера команды 74 матча. В них игроки под его руководством одержали 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих. Кроме слабых результатов, запомнился также чехардой в составе, когда почти никогда в старте два матча подряд выходили бы одни и те же игроки, а также хвастливыми заявлениями на пресс-конференцимях.
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«Задач нет, а деньги платят»: Экс-футболист Сенников объяснил желание Абаскаля возглавить сборную России
Александр Бойцов