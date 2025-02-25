«Жду фееричной концовки»: Губерниев поделился ожиданиями от второй части чемпионата РПЛ

Дмитрий Губерниев (Фото: Телеграм @RealGuberniev)
Уже в эту пятницу возобновляется после зимней паузы чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Своими ожиданиями от второй части турнира поделился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он выразил надежду, что финиш футбольного чемпионата страны по накалу, градусу борьбы и непредсказуемости итогового результата ни в чём не уступит концовке турнира в прошлом сезоне. Напомним, тогда всё решалось не просто в последнем туре, а в последние минуты завершающих матчей, начинавшихся по регламенту в одно время.
По ходу прошлогоднего футбольного триллера в 30-м туре «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» по очереди выходили на первое место и готовились примерять золотые медали. Причём столичному клубу было достаточно сыграть вничью в Краснодаре, чтобы стать чемпионом, но москвичи проиграли. А питерский клуб забил решающий мяч на последних минутах и опередил команду с юга страны, в шестой раз подряд выиграв чемпионат России.
После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 39 очками. Столько же у «Зенита», но при равенстве баллов он уступает по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 37 очками, а «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 баллов и занимают 4-5 места соответственно.
Чемпионат возобновится 28 февраля как раз матчем между «бело-голубыми» и «железнодорожниками». На следующий день, 1 марта, «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а «Краснодар» примет «Крылья Советов». «Спартак», уже зная результаты конкурентов в борьбе за медали, 2 марта сыграет в Москве с «Оренбургом».
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По ходу прошлогоднего футбольного триллера в 30-м туре «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» по очереди выходили на первое место и готовились примерять золотые медали. Причём столичному клубу было достаточно сыграть вничью в Краснодаре, чтобы стать чемпионом, но москвичи проиграли. А питерский клуб забил решающий мяч на последних минутах и опередил команду с юга страны, в шестой раз подряд выиграв чемпионат России.
«Я жду мощнейшей борьбы за «золото». Жду сильный «Спартак», не сомневаюсь, что «Локомотив» сейчас будет бороться за самые высокие места после этой подготовки. Вообще, здесь тренерские истории выходят на первый план. Кто лучше подготовился? Кто извлёк пользу из этой паузы? Но «Зенит» — он и есть «Зенит». Посмотрим, что «Краснодар», «Динамо»… Я жду фееричной, как и в прошлом сезоне, концовки», — сказал Губерниев.
После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 39 очками. Столько же у «Зенита», но при равенстве баллов он уступает по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 37 очками, а «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 баллов и занимают 4-5 места соответственно.
Чемпионат возобновится 28 февраля как раз матчем между «бело-голубыми» и «железнодорожниками». На следующий день, 1 марта, «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а «Краснодар» примет «Крылья Советов». «Спартак», уже зная результаты конкурентов в борьбе за медали, 2 марта сыграет в Москве с «Оренбургом».
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Александр Бойцов