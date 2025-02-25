«Задач нет, а деньги платят»: Экс-футболист Сенников объяснил желание Абаскаля возглавить сборную России

Фото: istockphoto/Andreyuu
Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о желании в будущем возглавить сборную России. Бывший защитник столичного «Локомотива» и национальной команды объяснил такое намерение меркантильными интересами.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru футболист выразил большие сомнения, что такие перемены в тренерском штабе пойдут на пользу главной команде страны. Сборная под руководством Валерия Карпина неплохо играет, побеждает всех соперников, пусть в основном и не самых сильных. По мнению Сенникова, главному тренеру сборной удаётся поддерживать уровень игры команды, чтобы она оставалась конкурентоспособной ко времени возвращения на международную арену.
Карпин работает со сборной России с июля 2021 года, а его контракт с Российским футбольным союзом (РФС) действует до 2028 года. Под руководством этого тренера сборная России провела 18 официальных матчей, одержав 11 побед при шести ничейных исходах и единственном поражении — от сербов.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. 35-летний испанец провёл во главе команды 74 матча, в которых одержал со «Спартаком» 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих. Контракт с ним был расторгнут досрочно.
Читайте также:
Семин высказался о зарубежных арбитрах
«Сейчас это невозможно»: Сергей Даду оценил идею матча между сборными России и Молдавии
Нигматуллин предложил сборным РФ и США провести матч в Саудовской Аравии
«Логично, что Абаскаль хочет поработать в нашей сборной. Задач нет, значит нет и ответственности за их выполнение или невыполнение, а деньги всё равно платят. Идеально!» — резюмировал бывший игрок «железнодорожников».
Карпин работает со сборной России с июля 2021 года, а его контракт с Российским футбольным союзом (РФС) действует до 2028 года. Под руководством этого тренера сборная России провела 18 официальных матчей, одержав 11 побед при шести ничейных исходах и единственном поражении — от сербов.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. 35-летний испанец провёл во главе команды 74 матча, в которых одержал со «Спартаком» 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих. Контракт с ним был расторгнут досрочно.
Читайте также:
Семин высказался о зарубежных арбитрах
«Сейчас это невозможно»: Сергей Даду оценил идею матча между сборными России и Молдавии
Нигматуллин предложил сборным РФ и США провести матч в Саудовской Аравии
Александр Бойцов