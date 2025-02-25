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«Задач нет, а деньги платят»: Экс-футболист Сенников объяснил желание Абаскаля возглавить сборную России

Экс-футболист Сенников оценил намерение Абаскаля тренировать сборную России
Фото: istockphoto/Andreyuu

Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил о желании в будущем возглавить сборную России. Бывший защитник столичного «Локомотива» и национальной команды объяснил такое намерение меркантильными интересами.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru футболист выразил большие сомнения, что такие перемены в тренерском штабе пойдут на пользу главной команде страны. Сборная под руководством Валерия Карпина неплохо играет, побеждает всех соперников, пусть в основном и не самых сильных. По мнению Сенникова, главному тренеру сборной удаётся поддерживать уровень игры команды, чтобы она оставалась конкурентоспособной ко времени возвращения на международную арену.

«Логично, что Абаскаль хочет поработать в нашей сборной. Задач нет, значит нет и ответственности за их выполнение или невыполнение, а деньги всё равно платят. Идеально!» — резюмировал бывший игрок «железнодорожников».

Карпин работает со сборной России с июля 2021 года, а его контракт с Российским футбольным союзом (РФС) действует до 2028 года. Под руководством этого тренера сборная России провела 18 официальных матчей, одержав 11 побед при шести ничейных исходах и единственном поражении — от сербов.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. 35-летний испанец провёл во главе команды 74 матча, в которых одержал со «Спартаком» 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих. Контракт с ним был расторгнут досрочно.

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#футболист
«Должны остаться в РПЛ»: Экс-игрок «Крыльев Советов» Харлачёв дал прогноз итогового места команды
Экс-игрок «Крыльев Советов» Харлачёв: Команда имеет ресурс, чтобы остаться в РПЛ
25 февраля 2025, 16:23

Фото: istockphoto/Pixfly

Самарские «Крылья Советов» в зимнюю паузу лишились одного из своих сильнейших игроков — Бенхамина Гарре, перешедшего в бразильский «Васко да Гама». Эту потерю, а также шансы команды остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) оценил бывший полузащитник клуба с берегов Волги Евгений Харлачёв.
В разговоре с порталом Metaratings.ru бывший футболист предположил, что руководство самарского клуба вряд ли само захотело избавиться от такого ценного актива. Ведь аргентинец не только умело дирижировал действиями команды в середине поля, но и сам неплохо завершал атаки. Скорее всего, желание покинуть клуб и уехать в Бразилию исходило от самого игрока, считает Харлачёв.

«В этом сезоне «Крылья Советов» будут бороться за выживание и решать свои внутренние проблемы. У клуба есть ресурсы, чтобы остаться в РПЛ и без Гарре. Для Самары это вполне посильная задача», — сказал экс-полузащитник, пожелав также удачи своей бывшей команде.

Гарре выступал за клуб из Самары с января 2023 года. В составе «Крыльев» он провел 61 матч, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда под руководством Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице с 18 очками. От зоны «вылета» её отделяют пять очков.

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#клуб
#рпл
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«Жду фееричной концовки»: Губерниев поделился ожиданиями от второй части чемпионата РПЛ
Комментатор Дмитрий Губерниев ожидает мощной концовки от чемпионата РПЛ
25 февраля 2025, 16:02

Дмитрий Губерниев (Фото: Телеграм @RealGuberniev)

Уже в эту пятницу возобновляется после зимней паузы чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Своими ожиданиями от второй части турнира поделился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он выразил надежду, что финиш футбольного чемпионата страны по накалу, градусу борьбы и непредсказуемости итогового результата ни в чём не уступит концовке турнира в прошлом сезоне. Напомним, тогда всё решалось не просто в последнем туре, а в последние минуты завершающих матчей, начинавшихся по регламенту в одно время.

По ходу прошлогоднего футбольного триллера в 30-м туре «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» по очереди выходили на первое место и готовились примерять золотые медали. Причём столичному клубу было достаточно сыграть вничью в Краснодаре, чтобы стать чемпионом, но москвичи проиграли. А питерский клуб забил решающий мяч на последних минутах и опередил команду с юга страны, в шестой раз подряд выиграв чемпионат России.

«Я жду мощнейшей борьбы за «золото». Жду сильный «Спартак», не сомневаюсь, что «Локомотив» сейчас будет бороться за самые высокие места после этой подготовки. Вообще, здесь тренерские истории выходят на первый план. Кто лучше подготовился? Кто извлёк пользу из этой паузы? Но «Зенит» — он и есть «Зенит». Посмотрим, что «Краснодар», «Динамо»… Я жду фееричной, как и в прошлом сезоне, концовки», — сказал Губерниев.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 39 очками. Столько же у «Зенита», но при равенстве баллов он уступает по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 37 очками, а «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 баллов и занимают 4-5 места соответственно.

Чемпионат возобновится 28 февраля как раз матчем между «бело-голубыми» и «железнодорожниками». На следующий день, 1 марта, «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, а «Краснодар» примет «Крылья Советов». «Спартак», уже зная результаты конкурентов в борьбе за медали, 2 марта сыграет в Москве с «Оренбургом».

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#рпл
#краснодар
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Кандидат на пост главы МОК Коу не исключил возвращения спортсменов из РФ на международную арену
Кандидат на пост главы МОК Коу: Атлеты из РФ могут вернуться в мировые турниры
25 февраля 2025, 13:32

Себастьян Коу (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Российские и белорусские спортсмены вполне могут быть допущены к соревнованиям, проводимым международными федерациями. Это произойдёт в том случае, если будет подписано мирное соглашение, которое положит конец украинскому конфликту.
Об этом в интервью изданию Inside the Games заявил Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) британец Себастьян Коу.

«Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… Гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований», — заявил спортивный чиновник.

Коу, к слову, чемпион Олимпиады 1980 года в Москве, рассуждая о возможности допуска россиян к международным стартам, признал, что политика оказывает своё влияние на спорт. Он также выразил надежду, что конфликт на Украине будет урегулирован, мирное соглашение заключено, что позволить всем спортсменам, независимо от национальности, участвовать в соревнованиях по всему миру.

Кроме британского барона, на пост президента МОК претендуют также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

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#мок
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Депутат Госдумы высказалась о голах Овечкина
Депутат Журова заявила, что можно было бы установить счетчик голов Овечкина
24 февраля 2025, 19:54

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что счетчик голов российского хоккеиста Александра Овечкина возможно установить на стадионе московского «Динамо». Об этом парламентарий заявила в разговоре с «РБ Спорт».
«Да, конечно, я слышала о предложении установить счетчик голов Александра Овечкина! Я не против. А зачем этому противиться? Тем более, что многие следят за погоней российского хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки. Просто весь вопрос в том, где именно установить? Возможно, что можно было бы установить счетчик голов Овечкина на стадионе московского «Динамо». Или создать какой-то сайт, где будет вестись подсчет. Но все-таки не на Красной площади, думаю», — резюмировала собеседница, посмеявшись.
Ранее сообщалось о хет-трике Овечкина. Благодаря ему у россиянина теперь 882 гола. Таким образом ему осталось забить еще 12 шайб, чтобы достигнуть показателей канадской легенды Уэйна Гретцки.

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#спорт
#хоккей
#новости
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#госдума
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Агент Заварухина прокомментировал информацию о переговорах с «Амуром»
24 февраля 2025, 19:07

Алексей Заварухин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Известный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы Алексея Заварухина прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Трактора» может возглавить «Амур». Об этом сообщает «РБ Спорт».
В настоящее время агент находится в Хабаровске и ведет переговоры с руководством клуба. Примечательно, что в ноябре прошлого года «Амур» уже вел переговоры с Заварухиным. На тот момент стороны не смогли прийти к соглашению, передает «РБ Спорт».

Бабаев отметил, что на днях станут известны детали переговоров. Иные подробности агент раскрывать не стал.

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