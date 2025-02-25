«Должны остаться в РПЛ»: Экс-игрок «Крыльев Советов» Харлачёв дал прогноз итогового места команды

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Самарские «Крылья Советов» в зимнюю паузу лишились одного из своих сильнейших игроков — Бенхамина Гарре, перешедшего в бразильский «Васко да Гама». Эту потерю, а также шансы команды остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) оценил бывший полузащитник клуба с берегов Волги Евгений Харлачёв.
В разговоре с порталом Metaratings.ru бывший футболист предположил, что руководство самарского клуба вряд ли само захотело избавиться от такого ценного актива. Ведь аргентинец не только умело дирижировал действиями команды в середине поля, но и сам неплохо завершал атаки. Скорее всего, желание покинуть клуб и уехать в Бразилию исходило от самого игрока, считает Харлачёв.
Гарре выступал за клуб из Самары с января 2023 года. В составе «Крыльев» он провел 61 матч, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда под руководством Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице с 18 очками. От зоны «вылета» её отделяют пять очков.
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«В этом сезоне «Крылья Советов» будут бороться за выживание и решать свои внутренние проблемы. У клуба есть ресурсы, чтобы остаться в РПЛ и без Гарре. Для Самары это вполне посильная задача», — сказал экс-полузащитник, пожелав также удачи своей бывшей команде.
Гарре выступал за клуб из Самары с января 2023 года. В составе «Крыльев» он провел 61 матч, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач. После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда под руководством Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице с 18 очками. От зоны «вылета» её отделяют пять очков.
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Александр Бойцов