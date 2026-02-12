«Будет очень сложно»: Авербух о шансах Гуменника завоевать олимпийскую медаль
Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии.
В короткой программе российский фигурист набрал 86,72 балла (48,43 — за технику, 38,29 — за компоненты) и занял 12-е место, тем самым обеспечив себе выход в произвольную. По словам Авербуха, для Олимпиады это «особый турнир», и он поддерживает российских спортсменов — Гуменника и Аделию Петросян. Хореограф отметил, что Пётр в целом справился с главной задачей — показать себя и справиться с волнением.
«Конечно, на тройку сейчас замахиваться будет очень сложно», — цитирует собеседника Metaratings.ru.
Авербух подчеркнул, что произвольная программа у Гуменника заметно сложнее. Соперники, обошедшие его в короткой, в основном располагают одним-двумя четверными, тогда как у россиянина в плане — пять.
Произвольная программа состоится 13 января. Гуменник получил 13-й стартовый номер и выйдет на лёд в 23:13 по московскому времени. XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.