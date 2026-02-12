«Будет очень сложно»: Авербух о шансах Гуменника завоевать олимпийскую медаль

12 февраля 2026, 20:54

Авербух о шансах Гуменника на олимпийскую медаль: «Будет очень сложно»

Петр Гуменник (Фото: РИА Новости/Санто Стефано)

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии.





В короткой программе российский фигурист набрал 86,72 балла (48,43 — за технику, 38,29 — за компоненты) и занял 12-е место, тем самым обеспечив себе выход в произвольную. По словам Авербуха, для Олимпиады это «особый турнир», и он поддерживает российских спортсменов — Гуменника и Аделию Петросян. Хореограф отметил, что Пётр в целом справился с главной задачей — показать себя и справиться с волнением.





«Конечно, на тройку сейчас замахиваться будет очень сложно», — цитирует собеседника Metaratings.ru.