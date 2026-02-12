«Соревнуется сам с собой»: Чемпионка Европы оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Косторная: Петя огромный молодец, соревнуется сам с собой
Чемпионка Европы Алёна Косторная прокомментировала выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии.
Ранее Гуменник представил короткое выступление и набрал 86,72 балла (техника — 48,43, компоненты — 38,29), заняв 12-е место. Этот результат гарантировал ему выход в произвольную программу.
«Петя огромный молодец, что выходит и борется, соревнуется сам с собой, со всеми», — сказала Косторная Metaratings.ru.
Произвольная программа пройдёт 13 февраля. Гуменник получил 13-й стартовый номер и выйдет на лёд в 23:13 по московскому времени. XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.