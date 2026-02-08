Российского фигуриста на Олимпиаде вызвали на допинг-контроль

08 февраля 2026, 12:30

Российского фигуриста Гуменника на Олимпиаде вызвали на допинг-контроль

Петр Гуменник (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Российского фигуриста Петра Гуменника в воскресенье утром вызвали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.