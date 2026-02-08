Российского фигуриста на Олимпиаде вызвали на допинг-контроль
Российского фигуриста Петра Гуменника в воскресенье утром вызвали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Накануне тот же источник рассказал агентству, что Гуменнику не согласовали использование музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе из‑за вопросов авторских прав. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) пояснили РИА Новости, что спортсмены, как и остальные фигуристы, сами отвечают за оформление прав на музыку для своих программ.
Позже мать спортсмена Елена написала в соцсетях, что «найдено хорошее решение вопроса». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выйдет на лед под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
По данным источника, пробу на допинг фигурист сдал в 7:00 утра в Олимпийской деревне.
