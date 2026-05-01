«Будет зажат»: Экс-полузащитник «Спартака» похоронил чемпионские амбиции «Зенита»
Футболист Гаврилов: «Зенит» не является фаворитом в матче с ЦСКА
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
В беседе с Metaratings.ru Гаврилов оценил шансы команд на победу и заявил, что ответственность «Зенита» достигает гигантских масштабов.
«ЦСКА не за что бороться в РПЛ. «Армейцы» будут играть свободно и раскрепощённо, а «Зенит» будет зажат. Игроки «Зенита» боятся ошибиться. Каждая ошибка будет стоить им титула. Они будут скованы в завтрашней игре. «Зенит» точно не фаворит в матче с ЦСКА», — отметил спортсмен.После 27-го тура ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» располагается на второй строчке с 59 баллами. Команды встретятся 2 мая. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.