«Будет зажат»: Экс-полузащитник «Спартака» похоронил чемпионские амбиции «Зенита»

Футболист Гаврилов: «Зенит» не является фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».





В беседе с Metaratings.ru Гаврилов оценил шансы команд на победу и заявил, что ответственность «Зенита» достигает гигантских масштабов.

«ЦСКА не за что бороться в РПЛ. «Армейцы» будут играть свободно и раскрепощённо, а «Зенит» будет зажат. Игроки «Зенита» боятся ошибиться. Каждая ошибка будет стоить им титула. Они будут скованы в завтрашней игре. «Зенит» точно не фаворит в матче с ЦСКА», — отметил спортсмен.