Суд Испании отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти знаменитого футболиста «Ливерпуля»
Высокий суд Кастилии и Леона постановил прекратить уголовное преследование в связи с гибелью португальского футболиста Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Об этом сообщает The Athletic.
Согласно информации издания, суд первой инстанции в Пуэбла-де-Санабрия закрыл дело еще в ноябре 2025 года. Изучив материалы следствия, включая заключения экспертов дорожной полиции Гражданской гвардии Испании, судьи не усмотрели оснований для привлечения кого-либо к ответственности.
Трагедия произошла 3 июля. Lamborghini, в котором 28-летний Жота находился вместе с братом, во время маневра обгона столкнулась с разрывом шины. Автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.
Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе мерсисайдцев он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и дважды выигрывал Кубок Английской футбольной лиги. Также форвард играл за португальский «Порту», испанский «Атлетико» и английский «Вулверхэмптон». На счету нападающего 49 матчей и 14 голов за сборную Португалии.
