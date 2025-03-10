Тренер Торосян: Только третий бой Бивола и Бетербиева покажет, кто из них настоящий чемпион

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Дмитрий Бивол убедительно победил Артура Бетербиева в матче-реванше, состоявшемся недавно. Третий поединок между этими достойными друг друга соперниками покажет, кто из них является истинным чемпионом.
Об этом в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru заявил известный российский тренер Сергей Торосян. Он высоко оценил качество их последнего боя, прошедшего 22 февраля на арене Venue Riyadh Season в Эр-Рияде в присутствии шести тысяч зрителей.
Он отметил, что к судьям особых вопросов нет. Разве что вызывает недоумение решение одного из арбитров, который посчитал бой ничейным. В любом случае, только третий поединок, в котором ударная мощь Артура вновь столкнётся с техникой и скоростью Дмитрия, определит, кто из двух боксёров является истинным чемпионом, заключил Сергей Торосян.
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«Очень хороший и крепкий бой. Понравились раунды с третьего по пятый в исполнении Бетербиева, где он шел за нокаутом. Со стороны Бивола впечатлило то, как он перехватывал инициативу, дорабатывал, где нужно, в плане набора баллов», — сказал специалист.
Он отметил, что к судьям особых вопросов нет. Разве что вызывает недоумение решение одного из арбитров, который посчитал бой ничейным. В любом случае, только третий поединок, в котором ударная мощь Артура вновь столкнётся с техникой и скоростью Дмитрия, определит, кто из двух боксёров является истинным чемпионом, заключил Сергей Торосян.
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Александр Бойцов