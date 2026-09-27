«Буду счастлив»: Экс-защитник СКА Сафронов хочет вернуться в клуб в новой роли
Экс-защитник СКА Сафронов заявил о желании вернуться в клуб в роли тренера
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов сообщил о желании вернуться в профессиональный хоккей.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен заявил, что хотел бы работать тренером в петербургском клубе.
«Хоккей из моей жизни никуда не ушёл. Сейчас я занимаюсь фиджитал-хоккеем. Работаю в тренерском штабе сборной Санкт-Петербурга. Этот вид спорта развивается семимильными шагами. Если у меня будет возможность вернуться в профессиональный хоккей, я её рассмотрю. Я как экс-игрок СКА хочу вернуться в команду в роли тренера. Если моё желание осуществится, я буду счастлив», — сказал хоккеист.Сафронов завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Последним клубом защитника был хабаровский «Амур», за который в сезоне 2014/15 он провёл 48 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 13 (1+12) очков.