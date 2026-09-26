Стало известно, планирует ли Артём Дзюба завершать футбольную карьеру
Команды Медийной футбольной лиги «ФК 10» и VIBE пытались заполучить в состав 38‑летнего нападающего Артёма Дзюбу. Однако футболист, сейчас находящийся в статусе свободного агента, не стал рассматривать эти предложения.
Как выяснил Metaratings.ru, спортсмен не планирует продолжать карьеру в Медиалиге. Представитель игрока Леонид Гольдман ранее сообщал, что Дзюба не намерен завершать карьеру, несмотря на эмоциональные высказывания, и рассчитывает получить новые предложения во время зимнего трансферного окна.
Последним клубом форварда был «Акрон». Дзюба покинул команду в июле 2026 года. За время выступлений за тольяттинский клуб он отметился 18 голами и 12 результативными передачами в 52 матчах.
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