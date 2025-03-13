Бухаров: Дзюба заслужил побить рекорд по голам за сборную, но Карпин его не вызовет

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Бывший нападающий казанского «Рубина», питерского «Зенита» и сборной страны Александр Бухаров прокомментировал достижение Артёма Дзюбы, установившего рекорд по голам за карьеру среди российских футболистов. Экс-игрок считает, что стать лучшим бомбардиром сборной тот не сможет.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru Бухаров признался, что следит за карьерой и достижениями Дзюбы, который в матче 20-го тура МИР Российской премьер-лиги забил свой 234-й мяч за карьеру и превзошёл результат Александра Кержакова, у которого 233 гола. А уже в следующем матче форвард, выступающий ныне за «Акрон» из Тольятти, в матче на Кубок России отличился снова, забив своей бывшей команде — московскому «Спартаку». Расставание игрока и клуба вышло не очень хорошим, так что для Артёма этот гол, скорее всего, имел особую ценность.
Бывший форвард считает, что своей игрой, всей карьерой и рекордным результатом Дзюба безусловно заслужил право обновить и рекорд по голам за сборную России. Но при нынешнем руководстве сборной Артёму туда путь заказан, полагает Бухаров.
Напомним, 36-летний Артём Дзюба и завершивший карьеру игрока в 34 года Александр Кержаков забили в ворота соперников сборной России по 30 мячей. Контракт Валерия Карпина в качестве наставника главной команды страны рассчитан до лета 2028 года. Дзюбе будет 39 лет.
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Бывший форвард считает, что своей игрой, всей карьерой и рекордным результатом Дзюба безусловно заслужил право обновить и рекорд по голам за сборную России. Но при нынешнем руководстве сборной Артёму туда путь заказан, полагает Бухаров.
«Думаю, Карпин его не вызовет. Но, возможно, вызовет другой тренер. Дзюбе важно быть в форме», — заключил экс-футболист.
Напомним, 36-летний Артём Дзюба и завершивший карьеру игрока в 34 года Александр Кержаков забили в ворота соперников сборной России по 30 мячей. Контракт Валерия Карпина в качестве наставника главной команды страны рассчитан до лета 2028 года. Дзюбе будет 39 лет.
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Александр Бойцов