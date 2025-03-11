Погребняк ответил, когда побьют рекорд Дзюбы

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Рекорд футболиста Артема Дзюбы в 234 года не побьют еще долго, считает экс-бомбардир питерского «Зенита» Павел Погребняк. Свое мнение от выразил порталу Metaratings.ru.
«Дзюбу можно поздравить с этим историческим достижением. Этот рекорд еще долго не будет побит, потому что я не вижу на примете ни одного стабильного бомбардира, который мог бы приблизиться не только к Дзюбе, но и ребятам до него», — сказал собеседник.Форвард тольяттинского «Акрона» отличился в игре с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Дзюба стал лучшим нападающим в истории отечественного футбола.
В текущем сезоне он провел 13 игр за «Акрон», забив пять мячей и проведя три результативные передачи.
Ранее эксперт оценил грядущую товарищескую игру российской сборной с Гренадой.
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