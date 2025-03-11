Погребняк ответил, когда побьют рекорд Дзюбы

Российский хоккеист Александр Овечкин рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», подчеркнув, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.