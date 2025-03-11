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Погребняк ответил, когда побьют рекорд Дзюбы

Погребняк: рекорд Дзюбы не побьют еще долго
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Рекорд футболиста Артема Дзюбы в 234 года не побьют еще долго, считает экс-бомбардир питерского «Зенита» Павел Погребняк. Свое мнение от выразил порталу Metaratings.ru.
«Дзюбу можно поздравить с этим историческим достижением. Этот рекорд еще долго не будет побит, потому что я не вижу на примете ни одного стабильного бомбардира, который мог бы приблизиться не только к Дзюбе, но и ребятам до него», — сказал собеседник.
Форвард тольяттинского «Акрона» отличился в игре с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Дзюба стал лучшим нападающим в истории отечественного футбола.

В текущем сезоне он провел 13 игр за «Акрон», забив пять мячей и проведя три результативные передачи.

Ранее эксперт оценил грядущую товарищескую игру российской сборной с Гренадой.

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«Спасибо, что находят соперников»: Губерниев о матче сборной России с Гренадой
Губерниев: сборной России нужны соперники для ее же сохранения
11 марта 2025, 16:37

Фото: istockphoto/matimix

Российской сборной нужны соперники, чтобы она сохранилась. При этом не важно, о каких соперниках идет речь, считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings.ru.
«Играем с теми, кто согласен. Спасибо РФС, что они находят соперников. Нам нужны хоть какие-то соперники, чтобы сохранить сборную России. Неважно, на каком месте Гренада. Мы сейчас отстранены. Неужели важно, на каком они месте?» — прокомментировал собеседник.
Гренада на 174-м месте в рейтинге ФИФА.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев говорил о том, что сборная России должна играть. Он оценил будущий матч с Гренадой. Подробнее в нашем материале.

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Ледяхов высказался о потерях Дуарте и Вендела для «Спартака» и «Зенита»
Ледяхов: потери «Спартака» и «Зенита» в лице Дуарте и Вендела не ключевые
11 марта 2025, 16:22

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Потери в лице игроков Алексиса Дуарте и Маркуса Вендела не являются ключевыми для «Спартака» и «Зенита». Такое мнение в беседе с Metaratings.ru выразил бывший тренер «красно-белых» Игорь Ледяхов.
«Не такая уж большая потеря, с одной стороны. Но, с другой стороны, у «Спартака» дефицит центральных защитников присутствует. Литвинов может сыграть на этой позиции, поэтому я ничего страшного не вижу. У «Зенита» не будет Вендела, думаю, составы равные...» — считает Ледяхов.
Он подчеркнул, что защитник московского «Спартака» прилично проводит последний отрезок матча, однако вряд ли, по мнению Ледяхова, его отсутствие на поле отразится на действиях «красно-белых».

Дуарте удалили в матче с «Рубином» за захват игрока на 75-й минуте.

Ранее эксперт ответил, когда побьют рекорд бомбардира Артема Дзюбы по голам.

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Кобелев оценил будущий товарищеский матч сборной России с Гренадой
Кобелев: российская сборная должна играть, но если соперник — Гренада, то нет
11 марта 2025, 13:48

Фото: istockphoto/FotografieLink

Российская сборная должна играть, но, если соперник национальная команда Гренады, — то нет. Об этом в беседе с Metaratings.ru заявил экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев, делясь соображениями о будущей товарищеской игре.
«Играем с теми, с кем можем сыграть в этой ситуации. Не выглядит ли это как трата денег? Я чужие деньги не считал, по деньгам — это к РФС вопрос. С моей точки зрения, сборная должна играть, но если соперник — Гренада, то лучше не играть. Провести двухстороннюю игру намного полезнее, чем играть с такими соперниками», — прокомментировал собеседник.
Гренада в настоящее время занимает 174-ю позицию рейтинга ФИФА.

Ранее депутат Госдумы высказалась о голах футболиста Артема Дзюбы.

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«Динамо» ждёт Овечкина: хоккеист заявил о возможном завершении карьеры в НХЛ и возвращении в Москву
Овечкин объявил, что не будет подписывать новый контракт с «Вашингтоном»
11 марта 2025, 02:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс», подчеркнув, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.
«Посмотрим, скорее всего, в Динамо (вернусь), если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал хоккеист.
Овечкин также прокомментировал шансы на побитие рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» отметил, что не ставит себе жёстких целей, а фокусируется на командной работе и текущих результатах.

Спортсмен добавил, что не видит трагедии в том, если рекорд останется непокорённым. Главное для него — вклад в общий успех команды, а не личные достижения.

«Опять же, я не загадываю, а делаю свою работу. Делаю то, что надо для команды, для результата. Получится — получится, не получится — ничего страшного», — объяснил Овечкин.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ФК «Динамо» ответили на вопрос о мероприятиях в честь рекорда Овечкина. Российский игрок, продолжающий погоню за некогда считавшийся «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, является воспитанником динамовской хоккейной школы и болеет за одноимённый футбольный клуб.

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Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике
10 марта 2025, 23:59

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике в НИИ им. Н.В. Склифосовского. По данным представителя спортсмена, которые получили в ТАСС, 43-летний боец находится в сознании, а медицинское вмешательство прошло без осложнений.
«Александр перенес операцию. Все в порядке. Он в сознании», — сообщил представитель бойца.
Ранее Емельяненко был госпитализирован из-за межпозвонковой грыжи, которая привела к сдавливанию спинного мозга и временному параличу ног. Это состояние вынудило его отменить бой с Артёмом Тарасовым на турнире «Осьминог-5» в Минске, запланированный на 29 марта.

Александр Емельяненко также говорил, что реабилитация после врачебного вмешательства займёт около 10 месяцев.

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