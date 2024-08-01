Стало известно о заинтересованности «Крыльев Советов» Джикией

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
«Крылья Советов» проявили интерес к футболисту Георгием Джикией.
Как уточняет Metaratings.ru, сам спортсмен пока не принял решение по поводу клуба. Отмечается, что Георгий Джикия пока рассматривает все варианты и выбирает лучший.
Напомним, Георгий Джикия покинул «Спартак», за который играл с 2017 года и в составе которого он провёл 215 матчей. Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева. До этого переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» СМИ оценивался 8-9 мл евро.
Читайте также:
Чистяков изъявил желание остаться в «Зените»
«Зенит» не будет увеличивать предложение по Соболеву
«Спартак» предложил Маркиньосу зарплату 1,2 млн евро
Напомним, Георгий Джикия покинул «Спартак», за который играл с 2017 года и в составе которого он провёл 215 матчей. Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева. До этого переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» СМИ оценивался 8-9 мл евро.
Читайте также:
Чистяков изъявил желание остаться в «Зените»
«Зенит» не будет увеличивать предложение по Соболеву
«Спартак» предложил Маркиньосу зарплату 1,2 млн евро
Мелисса Тимофеева