Спортдиректор «Оренбурга» Андреев отметил талант Москвичева

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что голкипер команды Богдан Москвичев является очень сильным игроком.
«Очень надеюсь, что Богдан все свои качества покажет в течение этого сезона. То, что уже сейчас видно по тренировкам — это очень сильный вратарь. Тренировки очень информативны, на них видно потенциал. Для вратаря основной момент, чтобы не было психологических факторов, которые могут тебя сломать. Будет ли Богдан играть только в Кубке? Как сложится», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Андреев.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказывал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.
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