Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства

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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что команде для борьбы за чемпионство необходимо усиление большинства позиций в своём составе.
«Я бы не трогал вратарскую позицию. Селихов и Максименко – достойные голкиперы для нашего чемпионата. Остальные позиции можно усилить. Нужны крайние защитники. Центр обороны покрепче – Чернов и Дуарте со своей работой справляются, Бабич тоже в порядке. Нужен опорный полузащитник, игрок под нападающим, сам нападающий», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.
Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству. По его мнению, Станкович настраивает свои команды на атаку, а его спортсмены всегда очень дисциплинированы.
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