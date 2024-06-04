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Булатов раскрыл, что надо сделать «Спартаку» для будущего чемпионства

Булатов рекомендовал укреплять позиции «Спартаку»
04 июня 2024, 18:42
Фото: iStock/Yuliia Zatula

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что команде для борьбы за чемпионство необходимо усиление большинства позиций в своём составе.


«Я бы не трогал вратарскую позицию. Селихов и Максименко – достойные голкиперы для нашего чемпионата. Остальные позиции можно усилить. Нужны крайние защитники. Центр обороны покрепче – Чернов и Дуарте со своей работой справляются, Бабич тоже в порядке. Нужен опорный полузащитник, игрок под нападающим, сам нападающий», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству. По его мнению, Станкович настраивает свои команды на атаку, а его спортсмены всегда очень дисциплинированы.

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#спортсмены
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#победители
#футбол
Газзаев объяснил, почему против назначения Николича в ЦСКА
Газзаев: Целесообразнее пригласить Игнашевича
04 июня 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против назначения на пост главного тренера команды Марко Николича, поскольку на этой должности должен быть человек, лучше знающий традиции и особенности команды.
«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича. Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Газзаев.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что этот сезон стал провальным для ЦСКА из-за упущенных им очков. Отмечалось, что, по его мнению, команда может побороться за Кубок России, если не предпочтёт остаться на месте.

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#тренер
#традиции
#мнение
#футболист
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Легкоатлетический забег «Волоколамский рубеж» состоится 8 июня
04 июня 2024, 15:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Полумарафон «Волоколамский рубеж» состоится 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На сегодняшний день зарегистрировали уже более 1200 участников.

«Для спортсменов подготовлены дистанции разного километража. Также в рамках забега состоятся детские старты на 300 и 600 метров для юных атлетов в возрасте от 4 до 11 лет включительно. Старт полумарафону «Волоколамский рубеж» будет дан у Мемориального комплекса Героям-панфиловцам. радиционный бесплатный забег состоится на дистанции 3 км с неограниченным количеством мест», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что регистрация на ​забег продолжается на официальном сайте проекта «Суперлига Подмосковья». Начало детских забегов в 10:30, взрослых — 11:00.

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#забег
#регистрация
#волоколамск
#подмосковье
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Подмосковная теннисистка Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема
04 июня 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирра Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции подмосковная теннисистка обыграла уроженку Москвы, а ныне хозяйку турнира, Варвару Грачёву.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 17-летней россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Ранее лучшим результатом Андреевой был выход в четвёртый раунд Уимблдона в прошлом году.

Мирра Андреева является 38-й ракеткой мира. Теперь в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она сыграет со вторым номером мирового рейтинга – Ариной Соболенко из Белоруссии.

Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#теннис
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Волоколамская спортсменка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
04 июня 2024, 12:33

Фото: istockphoto / shironosov

Волоколамская спортсменка Ирина Евстигнеева выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Открытый мастерский турнир WPF «Кубок Конаково 2024» прошел 25 мая в Конаковском районе Тверской области.

«Ирина выступала в весовой категории до 52,5 килограмма. В безэкипировочном пауэрлифтинге с допинг контролем выполнила норматив мастера спорта и заняла первое место. Так сила с Ламы поразила «Силу на Волге»!Это всего лишь вторые соревнования Ирины, и такой стремительный прогресс! В апреле 2024 года девушка приняла участие в состязаниях по пауэрлифтингу в подмосковном городе Мытищи. В своей весовой категории выполнила норматив кандидата в мастера спорта, заняв на пьедестале почётное второе место», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент спортсменка уже готовится к соревнованиям европейского уровня.

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Агент Поссо раскрыл, где особенно страстные фанаты
Агент Поссо назвал более яркими фанатов из Турции и Южной Америки
03 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/ALFSnaiper

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо заявил, что в Турции и Южной Америке более яркие и страстные футбольные фанаты, чем в России.
«В Южной Америке и Турции фанаты более яркие и страстные. В России же люди приходят на футбол расслабленные», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Поссо.

Он добавил, что болеть в футболе тоже надо уметь. Для того, чтобы взрастить эту культуру, по его мнению, надо привлекать молодёжь на трибуны.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба. Отдельно он выделил и таких игроков, как Хуниора Алонсо, Максима Осипенко, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, а также Матвея Сафонов и Евгения Латышонка как лучших в своей специализации спортсменов в РПЛ.

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#футбол
#спортсмены
#люди
#молодёжь
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Игнатьев объяснил назначение Черчесова главным тренером сборной Казахстана
03 июня 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Станислава Черчесова назначили на пост главного тренера сборной Казахстана для того, чтобы стимулировать развитие футбола в стране.
«Профессиональный тренер, хорошо себя зарекомендовавший в футболе, а Казахстан – далеко не последняя команда. <…> Его выбрали, чтобы он сумел всколыхнуть этот пласт и придать разгон развитию футбола в Казахстане. Убеждён в том, что Черчесов не взялся бы за это, если бы ему было не по силам и он сомневался», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Игнатьев.

Он пожелал Черчесову успехов на новом месте, отметив, что результат, который он покажет, возможно, поменяет мнение о российских тренерах на мировой арене в лучшую сторону.

До этого стало известно о назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ.

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#тренер
#мнение
#футбол
#казахстан
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30 команд приняли участие в регате имени Игоря Ченцова в Подмосковье
03 июня 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО/ Елена Разина

​30 команд и 125 яхтсменов приняли участие в регате имени Игоря Ченцова Tenzor International Cup 2024 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регата имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Ченцова открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Соревнования завершились победой команды «АХМАТ» Александра Божко. Экипаж Dolce Vita Инны Балашовой стал вторым, а Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова – третьим.

Участниками престижных соревнований стали яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии. За три соревновательных дня состоялось 22 гонки.

Первый этап Tenzor International Cup 2024 проходил с 30 мая по 2 июня в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club в Мытищах. Второй состоится с 11 по 14 июля в акватории Пестовского водохранилища.

Старты в Московской области проходят при поддержке Минспорта региона, в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#подмосковье
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#парусный спорт
#яхты
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В Пушкино прошёл турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва»
03 июня 2024, 15:50

Фото: Ольга Шеметова

В городском округе Пушкино региональный турнир по боксу среди школьников «Пушкинская битва». Об этом сообщил корреспондент.
Турнир прошел в торгово-развлекательном центре «Акварель».

«Открытый ринг среди воспитанников спортивных школ и секций очень важен для нашего округа. Ведь где еще, как ни на ринге, ребята могут проявить себя, как настоящие мужчины, показать своё спортивное мастерство. Они — ещё не звёзды большого спорта, а обычные школьники, которые увлекаются боксом и посвящают ему своё свободное время. Однако у многих уже сейчас просматриваются хорошие перспективы», – поделился тренер Федерации бокса городского округа Пушкинский Дмитрий Селиванов.

В общей сложности в турнире соревновались боксёры из Пушкино, Ивантеевки, Королёва, Красноармейска, Фрязино и других городов Подмосковья.

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#тренер
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#школьники
#пушкино
#бокс
#фрязино
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Газманов раскрыл, за кого болел в суперфинале Кубка России
Газманов признался, что болел за «Балтику»
03 июня 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Народный артист России, певец Олег Газманов поделился, что в суперфинале Кубка России в матче «Балтика»-«Зенит» болел за первую команду.
«Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за «Балтику», потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру», — прокомментировал в беседе с RT артист.

А в столице уже стартовал фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», в рамках которого проходят бесплатные тренировки. Отмечается, что к мероприятию присоединились уже более 3,8 тыс. человек.

«Начались летние сезоны проектов городского департамента спорта «Спортивные выходные», «Мой спортивный район», «ГТО в парках» и «Лето. Пляж. Московский спорт». Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». У горожан есть возможность бесплатно тренироваться под руководством инструкторов в самых разных и необычных местах», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента спорта Москвы.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тыс. жителей и гостей города Зарайска пришли посмотреть первое выступление команды FMX13 в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл».

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