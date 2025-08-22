Булатов: удивлен, что Карпин подписался в «Динамо», не имея достойных игроков

22 августа 2025, 13:25

Фото: iStock/Rost-9D

В «Динамо» нет достойных игроков, поэтому удивительно, почему Валерий Карпин согласился стать главным тренером футбольного клуба. Об этом заявил бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов.





Как отметил Булатов, состав «Динамо» не укомплектован достойными игроками, которые соответствуют высоким задачам. К тому же совмещение работы в сборной и клубе мешают и отвлекают Карпина.





«Мне кажется, у «Динамо» очень слабый подбор футболистов. То, что я видел мельком, не соответствует высоким задачам. Для меня удивительно, что Карпин подписался на этот проект, не имея в наличии достойных игроков. А совмещение всегда, на мой взгляд, отвлекает и в какой-то мере мешает», — цитирует Булатова Metaratings.ru.