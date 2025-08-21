Канчельскис заявил, что «Локомотив» не конкурент «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главных претендентах на титул в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
По словам футболиста, «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА являются командами, которые будут активно бороться за первое место. В частности, у питерской команды хороший подбор игроков, ЦСКА показывает стабильность, а красноадрский клуб будет всеми способами пытаться сохранить своё лидерство в РПЛ.
Канчельскис в беседе с Metaratings.ru также отметил, что несмотря на сильное начало «Локомотива» в текущем сезоне, эт команду пока не стоит рассматривать в числе главных конкурентов.
После пяти туров текущего чемпионата России «Локомотив» лидирует с 13 очками, следом идут «Краснодар» (12) и ЦСКА (11). «Зенит» располагается на девятом месте с шестью очками.
