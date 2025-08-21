Кузнецов высказался об игре Игоря Акинфеева
Кузнецов: Акинфеев показывает футбол высокого уровня, благодаря режиму
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов объяснил, почему голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев продолжает выступать на высоком уровне — по его словам, дело в дисциплине: серьезном отношении к тренировкам и строго соблюдаемом режиме.
Отвечая на вопрос о сравнении с Матвеем Сафоновым, он отметил, что тот выступает за «ПСЖ» и сборную, а Акинфеев отказался от европейской карьеры и выступлений за национальную команду, сосредоточившись на ЦСКА.
«Акинфеев играет на том уровне, который он показывал раньше. Игорь является одним из лучших вратарей России. Он серьёзно подходит к тренировочному процессу, к режиму. Не всем дано играть до такого возраста», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.
В текущем сезоне РПЛ 39‑летний Акинфеев лидирует по проценту отражённых ударов — он парировал 17 из 21 удара в створ (81%). Контракт игрока с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года, оценочная стоимость по данным Transfermarkt — 1 млн евро.