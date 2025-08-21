Синицын убеждён, что «Спартак» и «Зенит» ещё наберут обороты по ходу чемпионата
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил расклад сил в чемпионской гонке сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги (РПЛ), выразив уверенность, что борьба за лидерство только начинается.
Футболист отметил, что в настоящее время «Локомотив» и «Краснодар» выглядят главными претендентами на лидерство, однако не стоит забывать, что ЦСКА показывает стабильность. Также он выразил уверенность, что «Спартак» и «Зенит» ещё могут набрать обороты.
В интервью Metaratings.ru Синицын отметил, что трансферная кампания может изменить расстановку сил.
Синицын также прокомментировал неудачное начало сезона для действующего чемпиона. Он подчеркнул, что у «Зенита» есть шанс, но главное – найти подход. В этой команде многое зависит от конкуренции внутри состава и тренерского подхода. Если создать нужную атмосферу, игроки перестанут ходить «пешком» и начнут бороться, подчеркнул спортсмен.
После пяти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. За ним следуют «Краснодар» (12) и ЦСКА (11). «Зенит» занимает девятое место с шестью очками, а «Спартак» идёт 13-м, имея в активе пять баллов.
