Экс-судья Обломов назвал лучших арбитров минувшего сезона РПЛ

Фото: iStock/panumas nikomkai
Бывший судья Илья Обломов заявил, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна.
«Назову не только Карасева, а ещё и Кукуяна. Они весь сезон провели без каких-то серьезных ошибок. Все, кто отработал 13 и более игр, показали достойный уровень судейства. Выделить кого-то одного я не могу, потому что все же некие шероховатости в работе были у всех, но не бывает, чтобы кто-то прошел сезон без ошибок. Поэтому назову лучшими Карасева и Кукуяна», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Обломов.
Он также отметил достойный уровень профессионализма Евгения Буланова, Алексея Сухого и Василия Казарцева.
Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.
Читайте также:
Футболист Юзепчук раскрыл, кто его впечатлил в РПЛ
Назван лучший арбитр РПЛ
«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
Мелисса Тимофеева