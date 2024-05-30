Тренер Осинькин заявил о пользе победы «Зенита» в РПЛ для развития футбола

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что победа «Зенита» в РПЛ важна для развития футбола в стране.
«Я за то, чтобы наш чемпионат был как можно интереснее. Наверное, для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не «Зенит». Но я не могу оценивать, кто, какие и на кого проклятия наложил. Так случилось. Все равно мы будем говорить об этом сезоне как о самом интересном за последнее время», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Осинькин.
Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1. А бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказывал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.
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