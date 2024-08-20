Булыкин допустил победу «Спартака» в матче против «Зенита»

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.
«Это будет серьёзная проверка для «Спартака», они отправятся на выезд к действующим чемпионам. Но лидер ослаблен, поэтому у москвичей есть хорошие шансы продолжить свою победную серию и почувствовать уверенность в своих силах. Потеря сильных исполнителей даст «Спартаку» преимущество на поле. При должном отношении к делу и при реализации моментов команда может обыграть «Зенит», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Он добавил, что предстоящая игра обещает быть интересной.
Напомним, встреча «Спартака» и «Зенита» состоится в субботу в 17:30 по московскому времени.
Ранее Дмитрий Булыкин высказывал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за медали.
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