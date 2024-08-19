Булыкин заявил о способности «Локомотива» бороться за медали

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Отечественный нападающий Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Локомотив» может бороться за медали.
И это несмотря на то, что команда потеряла одного из своих сильнейших игроков Максима Глушенкова.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.
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«По игре и по футболистам «Локомотив» вполне способен биться за медали. В прошлом сезоне так же было. Потеряли своего лидера Глушенкова, но, как мы видим, есть кем заменить. «Локо» сейчас показывает хорошую игру. Очень приятно, что там много российских футболистов выходит. Трансферы не повлияли на боеспособность команды, они готовы биться за высокие места. Хочется наблюдать за этим и болеть за «Локомотив», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская позитивно отозвалась об игре «Спартака» в матче с «Факелом» в пятом туре РПЛ, где первый одержал победу со счётом 3:0.
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Мелисса Тимофеева