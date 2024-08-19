Туфрин заявил о дефиците кадров в российском судействе

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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказал мнение о том, что проблемы с судейством в российском футболе произрастают из дефицита кадров.
«Сейчас в судействе — дефицит квалифицированных кадров. Много арбитров требуется на премьер-лигу, на Первую лигу, на ВАР, на АВАР. Плюс инспекторы. Где набрать такое количество? И потом, кто из бывших игроков идет сегодня в судейство? Назовите фамилии. Нет никого», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.
Он добавил, что несмотря на то, что судьям в футболе хорошо платят, все всё равно идут учится на тренеров.
Ранее бывший судья Илья Обломов заявлял, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна.
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