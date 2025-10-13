Булыкин: «Локомотив» способен выиграть чемпионат несмотря на проблемы в обороне
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы московской команды на успех в сезоне РПЛ-2025/26 под руководством Михаила Галактионова. Напомним, сейчас «железнодорожники» находятся на втором месте в турнирной таблице.
По словам Булыкина, «Локомотив» сможет претендовать на чемпионство, даже учитывая текущую игру в обороне. У многих команд в чемпионате схожие проблемы, но примерно пять клубов будут бороться за титул.
«Нужно забивать столько, сколько хватит для победы». Может, «Локомотив» выиграет все матчи 1:0 и станет чемпионом», — отметил Булыкин в беседе с Metaratings.ru.
После 11 туров в текущем сезоне РПЛ «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице с 23 очками, забив 26 голов и пропустив 16. Следующий матч «Локомотив» проведёт 18 октября дома против ЦСКА. Игра 12-го тура начнётся в 19:45 по московскому времени.