Булыкин: «Локомотив» способен выиграть чемпионат несмотря на проблемы в обороне

13 октября 2025, 16:28

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы московской команды на успех в сезоне РПЛ-2025/26 под руководством Михаила Галактионова. Напомним, сейчас «железнодорожники» находятся на втором месте в турнирной таблице.





По словам Булыкина, «Локомотив» сможет претендовать на чемпионство, даже учитывая текущую игру в обороне. У многих команд в чемпионате схожие проблемы, но примерно пять клубов будут бороться за титул.





«Нужно забивать столько, сколько хватит для победы». Может, «Локомотив» выиграет все матчи 1:0 и станет чемпионом», — отметил Булыкин в беседе с Metaratings.ru.