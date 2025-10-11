Фигурист Плющенко порекомендовал футболисту «Локомотива» уехать за границу
Плющенко советует футболисту Батракову продолжить карьеру в Европе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «Советскому спорту» выразил мнение, что полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову стоит продолжить карьеру в более сильном европейском чемпионате.
«Мне нравится, как он двигается, какое у него рвение и желание. Алексей должен уезжать в Европу. Когда? Не знаю. Это должны решать его агенты», — отметил Плющенко.В текущем сезоне Батраков провел 15 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив 11 голов и оформив три результативные передачи.