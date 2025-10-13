«Спартак» определился с главным приоритетом на тренерском посту
Кандидатуры Оскара Гарсии и Бруну Лаже предложили спортивному блоку «Спартака». Однако в клубе предпочитают кандидатуру Луиса Гарсии.
Как стало известно «Metaratings.ru», спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что Оскар Гарсия и Бруну Лаже не соответствуют ряду требований. Финансовые условия Лаже вовсе не устроили клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе «Спартака» к Луису Гарсии.
В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича после 11 туров занимает шестое место. У команды 18 очков. В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Ростовом» дома. Матч состоится 18 октября и начнётся в 15:15 по московскому времени.
