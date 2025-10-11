Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Шанхае, проиграв французу
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в полуфинале «Мастерса» в Шанхае, уступив французу Артуру Рэндеркнешу. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Матч продолжался 2 часа 25 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 4:6. В финале турнира Рэндеркнешу предстоит встретиться со своим двоюродным братом Валентином Вашеро.
Шанхайский «Мастерс» проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, занимающий вторую строчку мирового рейтинга.
Для Медведева это уже второй сезон без титулов. На последнем турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США 2025 года — он выбыл в первом круге, проиграв французу Бенжамену Бонзи. После этого спортсмен объявил о расставании с тренером Жилем Серварой, с которым работал последние восемь лет.
