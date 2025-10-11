Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Шанхае, проиграв французу

11 октября 2025, 23:23

Медведев уступил Рэндеркнешу в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев (Фото: Instagram* / @medwed33)

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в полуфинале «Мастерса» в Шанхае, уступив французу Артуру Рэндеркнешу. Об этом сообщает «Газета.Ru».