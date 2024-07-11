Булыкин назвал фаворита Суперкубка России

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России.
При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы.
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«Жду яркий и эмоциональный матч, всё-таки это игра за трофей. Конечно, «Зенит» — фаворит, но уверен, «Краснодар» сможет дать бой. Им есть что доказывать. Понятно, у «Зенита» есть бразильцы, плюс они сделали мощные трансферы этим летом. Игра должна получиться яркой. Болельщикам точно понравится», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы.
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Мелисса Тимофеева