Колосков назвал игру Испании на Евро-2024 сказкой

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин подписал соглашение о сотрудничестве с самым молодым гроссмейстером в истории России Иваном Землянским. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Иван стал первым шахматистом, который будет получать стипендию Карякина.