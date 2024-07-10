Колосков назвал игру Испании на Евро-2024 сказкой

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы.
«Испания отличается от остальных участников турнира своей игрой. Никто не играет так. Футболисты нацелены на атаку и на завершение. Все как в гандболе — каждая атака чем-нибудь заканчивается. У всех испанских футболистов блестящая индивидуальная техника. Игра Испании — это сказка. Нет ни одного неразумного движения. Вообще ни одного!» — поделился в беседе с Metaratings.ru Колосков.Он добавил, что в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что лучшей командой на чемпионат Европы является сборная Испании.
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