«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:0

Фото: Риа Новости/ Александр Вильф
Во время одного из важнейших матчей 12-го тура Российской премьер-лиги по футболу «Спартак», выступавший принимающей стороной, проиграл «Краснодару» со счётом 0:3.
Футбольная команда «Краснодар» под тренерством Мурада Мусаева выиграла девять турниров подряд. Сейчас она на первом месте. «Краснодар» даже обошёл петербургский «Зенит».
На футбольной встрече в Москве голами в составе команды «Краснодар» отметились Кевин Ленини (8-я минута) и Виктор Са (45). Футболист проигравшей команды Хесус Медина забил в свои ворота (90+6).
Для «Спартака» это был один из самых неудачных матчей за весь сезон, но команда не отчаивается и ставит перед собой амбициозные цели.
Двенадцатый тур Российской премьер-лиги завершится уже 20 октября. В крайний день соревнований на поле встретятся «Оренбург» и «Крылья Советов», Рубин» и «Динамо».
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На футбольной встрече в Москве голами в составе команды «Краснодар» отметились Кевин Ленини (8-я минута) и Виктор Са (45). Футболист проигравшей команды Хесус Медина забил в свои ворота (90+6).
Для «Спартака» это был один из самых неудачных матчей за весь сезон, но команда не отчаивается и ставит перед собой амбициозные цели.
Двенадцатый тур Российской премьер-лиги завершится уже 20 октября. В крайний день соревнований на поле встретятся «Оренбург» и «Крылья Советов», Рубин» и «Динамо».
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Ольга Енгалычева