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Кассьерра о матче «Зенита» с «Акроном»: Мы показали тот футбол, который хотели

19 октября 2024, 16:29
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал крупную победу своей команды в матче с «Акроном», проходящем в рамках РПЛ.
Он отметил, что в ходе игры «Зенит» показал тот футбол, который хотел продемонстрировать.

«Мы сделали всё, чтобы навязать «Акрону» свою игру, агрессивно играли в нападении, делали всё, чтобы не дать им показать свой футбол. Мы проиграли здесь в кубковом матче, поэтому постарались исправить недоработки. Не во всех матчах удаётся показывать такую результативность. Главное, что с первых минут мы показывали тот футбол, который хотели показать. Победили, сейчас все мысли – о «Локомотиве», – поделился в беседе с Metaratings.ru Кассьерра.



Напомним, матч «Зенита» с «Акрона» завершился победой первого со счётом 5:0.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов заявлял о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.

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#спорт
Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России
19 октября 2024, 16:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Бразильский капитан петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос может получить гражданство России, заявил футбольный журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По его словам, процедура получения гражданства бразильцем началась уже несколько месяцев назад, для этого игроку выдали положительную характеристику в Российском футбольном союзе (РФС).
«Сейчас тему изучают на самом верху и на 99,9% по ней будет позитивное решение. Возможно даже в этом году», — написал он.
По словам Карпова, с момента вступления в «Зенит» в 2019 году Сантос больше не ездил в родную для него сборную Бразилии, а в 2021 году он и вовсе говорил, что с удовольствием играл бы в составе российской сборной.

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#футбол
#бразилия
#гражданство
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Глушаков не рекомендовал сборной РФ проводить пустой тренировочный сбор
19 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что отечественной национальной команде лучше играть хоть с кем-то, чем проводить пустые тренировочные сборы.
«Сейчас сборной России тяжело находить соперников и играть с командами уровня Лиги наций. Приходится играть с теми, кто соглашается. Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр. Надо помнить и о рейтинговых очках ФИФА за эти матчи, надо набирать эти очки и выползать нам наверх», – высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Глушаков.

Ранее Денис Глушаков заявлял, что может завершить карьеру после окончания текущего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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#сборная россии
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Фигуриста Десятова отстранили от турниров в США из-за ненадлежащего поведения
19 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/vkovalcik

Выступающего за США в танцах на льду российского фигуриста Ивана Десятова отстранили от участия в турнирах из-за ненадлежащего поведения. Об этом сообщила пресс-служба Американского центра безопасного спорта. Подробные обстоятельства случившегося не раскрываются, известно, что решение об отстранении вступило в силу 18 октября.
Ивану Десятову 23 года, выступает в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Родился в Москве, до 2021 года выступал за Россию, затем за Белоруссию, с 2022 года — за США.

Пару Десятова и Флорес заменят Аннабель Мороза и Джеффри Чен. Раньше Морозова также выступала за Россию.

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#фигурное катание
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#инцидент
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Артём Дзюба травмировался в начале матча с «Зенитом»
Футболист «Акрона» Дзюба получил травму и был заменен на девятой минуте матча
18 октября 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Во время двенадцатого тура чемпионата России по футболу Артём Дзюба получил травму и был заменен.
Нападающий тольяттинского клуба «Акрон» был вынужден покинуть футбольный матч против петербургского «Зенита» из-за болезненных ощущениях в мышцах ноги. Подробности травмы Дзюбы и примерные даты восстановления Артёма будут известны только после тщательного осмотра врачей.

36-летнего Дзюбу на поле заменил 22-летний Жилсон Беншимол.

Артём Дзюба стал постоянным игроком футбольного клуба «Акрон» 12 сентября. За текущий сезон нападающий отыграл пять футбольных матчей. В них он забил один гол и отдал три передачи мяча.

Ранее Дзюба представлял «Зенит» с 2015 по 2022 год. Нападающий забил в ворота противников 108 мячей в 249-ти матчах. Он становился чемпионом России четыре раза вместе с клубом.

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#матч
#травмы
#футбол
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Гаджиев: «Краснодар» и «Спартак» примерно одного потенциала
18 октября 2024, 18:44

Фото: iStock/matimix

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Краснодар» в Российской Премьер-Лиге, отметив, что команды почти равны по уровню потенциала.
«Обе команды примерно одного потенциала, нельзя сказать, что кто-то заметно сильнее. «Краснодар» играет более ровно, у них нет таких срывов, которые были у «Спартака». Москвичи здорово смотрелись в Санкт-Петербурге в матче против «Зенита». И в игре против «Динамо» «Спартак» выглядел убедительно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Он добавил, что в этом матче многое будет зависеть от лидеров команд.

Напомним, матч «Краснодара» и «Спартака» в рамках тура РПЛ состоится в субботу, 19 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявлял, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.

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#матч
#спартак
#рпл
#краснодар
#спорт
#футбол
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Аршавин: Цифровизация футбола будет происходить быстрее
18 октября 2024, 18:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший полузащитник сборной России, амбассадор Российского футбольного союза Андрей Аршавин прокомментировал форматы медиа-освещения футбольных матчей и отметил, что цифровизация этого вида спорта будет только ускоряться со временем.
«Я за классический подход. Как футболист, я бы не хотел, чтобы в раздевалку заходили журналисты. Но это касается тех матчей, когда ты играешь за деньги, трофеи, титулы. Когда мы участвуем в Матче легенд, и спортивная составляющая не первостепенна, журналисты сидят рядом с нами в раздевалке, а рядом тренер даёт установку. Интеграция информационных технологий и медиа в игру, процесс матча, жизнь команды будет неотвратимо увеличиваться. Цифровизация футбола как спорта номер один в мире будет происходить быстрее», – приводит Metaratings.ru слова Аршавина.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках.

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#жизнь
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#спорт
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Тарханов раскрыл, кто поборется за чемпионство в РПЛ
Тарханов заявил о борьбе за чемпионства в РПЛ шести команд
18 октября 2024, 18:26

Фото: iStock/FotografieLink

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.
«За чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», – спрогнозировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Напомним, в настоящее время в турнирной таблице РПЛ после 11 туров «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 27 очков и занимают первое и второе места соответственно.

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами. Он также допустил, что во время игры инициативой будет владеть также «Спартак».

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#спорт
#рпл
#игры
#футбол
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Можайские спортсмены завоевали бронзу открытого турнира по баскетболу
18 октября 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.

Третье место заняла команда Можайского городского округа на открытом региональном турнире по баскетболу среди юношей 2009 года рождения и младше, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всего участие в соревнованиях приняли пять команд из Можайска, Вязём, Калуги, Краснознаменска и Солнечногорска. Турнир проводился по круговой системе, где каждая команда смогла сыграть друг с другом», — отмечается в сообщении.
Победу на турнире одержала калужская команда. На вторую ступень пьедестала поднялись ребята из Солнечногорска, а третье призовое место досталось можайской команде.

Отмечается, что турнир проходит в можайском дворце спорта «Багратион». Главным судьёй соревнований был Сергей Ладысов — тренер, воспитавший не одно поколение спортсменов.

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#можайск
#баскетбол
#турнир
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Юная каратистка из Королёва завоевала золото турнира «Кубок мужества»
18 октября 2024, 16:35

Ульяна Москаленко (Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв)

Золотую медаль завоевала на международном турнире по карате «Кубок мужества» воспитанница королёвской спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Ульяна Москаленко, сообщает пресс-служба администрации городского округа Королёв.
«Ульяна Москаленко показала прекрасный уровень подготовки и завоевала первое место в категории «ката», — говорится в сообщении.
Турнир по карате «Кубок мужества» проходил в столице республики Беларусь Минске. Участие в соревнованиях приняли белорусские и российские спортсмены, а также каратисты из Объединённых Арабских Эмиратов. Соревнованиях проводились в индивидуальных и командных комплексах (ката) и в контактном виде (кумите).

Спортшкола «Металлист» в Королёве уже более 20 лет проводит занятия по карате, самбо, тхэквондо, дзюдо и хоккею. Воспитанники школы участвуют в соревнованиях самого высокого уровня.

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#королёв
#спорт
#турнир
#медаль
#каратэ
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