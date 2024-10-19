Кассьерра о матче «Зенита» с «Акроном»: Мы показали тот футбол, который хотели

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал крупную победу своей команды в матче с «Акроном», проходящем в рамках РПЛ.
Он отметил, что в ходе игры «Зенит» показал тот футбол, который хотел продемонстрировать.
Напомним, матч «Зенита» с «Акрона» завершился победой первого со счётом 5:0.
Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов заявлял о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.
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«Мы сделали всё, чтобы навязать «Акрону» свою игру, агрессивно играли в нападении, делали всё, чтобы не дать им показать свой футбол. Мы проиграли здесь в кубковом матче, поэтому постарались исправить недоработки. Не во всех матчах удаётся показывать такую результативность. Главное, что с первых минут мы показывали тот футбол, который хотели показать. Победили, сейчас все мысли – о «Локомотиве», – поделился в беседе с Metaratings.ru Кассьерра.
Напомним, матч «Зенита» с «Акрона» завершился победой первого со счётом 5:0.
Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов заявлял о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.
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Мелисса Тимофеева