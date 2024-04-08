Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ

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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.
«Вчера Бабич здорово сыграл против «Динамо», он был надёжен, везде успевал. В целом по сезону он выглядит очень уверенно и стабильно. Наверное, один из самых стабильных в «Спартаке» сейчас. Бабич – один из лучших центральных защитников РПЛ. Главное, он стабилен, а это важно для его позиции», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Бабич.
Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказывал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.
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