Тренер Гаджиев восхитился игрой Педро

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Педро.
Специалист отметил, что у спортсмена высокий потенциал.
Кроме этого, он отметил яркий талант футболиста.
Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявлял, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.
Читайте также:
Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового
Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ
Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»
«Педро здорово себя проявил в матчах за «Зенит». И хвалить его не рано. Заслужил — значит, можно похвалить. В целом ряде эпизодов бразилец показал такой уровень, что дух захватывало. Недаром говорят: случайно на скрипке не сыграешь», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.
Кроме этого, он отметил яркий талант футболиста.
Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявлял, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.
Читайте также:
Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового
Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ
Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»
Мелисса Тимофеева