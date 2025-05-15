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В «Спартаке» выразили надежду, что на кубковом матче против «Ростова» будет аншлаг

Дмитрий Зеленов: в «Спартаке» ждут аншлаг на кубковом матче против «Ростова»
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о продаже билетов на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова».
Он отметил, что в продаже осталось около тысячи билетов и выразил надежду на аншлаг, приводит его слова Metaratings.ru.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 мая на «Лукойл Арене». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени, и свисток главного арбитра Кирилла Левникова даст старт игре. Ранее сообщалось, что ЦСКА стал лидером среди команд РПЛ по доходам из призового фонда FONBET Кубка России. Согласно данным портала Metaratings.ru, клуб из Москвы получит не менее 204,93 миллиона рублей.

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Стоцкий: «Зенит» может обогнать «Краснодар», у команды есть чемпионский дух
15 мая 2025, 16:11

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий высказался о шансах «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил сильные стороны «сине-бело-голубых», передает Metaratings.ru.
По словам экс-защитника «Краснодара», в какой-то момент «Зенит» начал буксовать, однако теперь он может обогнать «Краснодар».

«У «Зенита» есть чемпионский дух, несмотря на уход Вендела и Клаудиньо. И еще у клуба есть большая и качественная обойма со множеством футболистов, которые умеют побеждать», — отметил Стоцкий.

После 28 туров в этом сезоне РПЛ «Краснодар» с 61 очком лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на один балл.

Ранее стало известно, в чем ЦСКА опередил все клубы РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Луценко: руководство «Динамо» встряхнуло команду увольнением Лички
15 мая 2025, 15:33

Фото: iStock/papa42

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко поделился мнением о работе Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды и оценил его шансы стать полноценным наставником «бело-голубых».
«Гусев не внес значительных изменений в игру «Динамо» после отставки Лички. В последних двух матчах эмоции сыграли большую роль. Увольнение Лички, безусловно, встряхнуло команду, что и позволило добиться двух побед над сильными соперниками», – отметил Луценко в интервью Metaratings.ru.
По его словам, на данный момент Гусев не изменил тактику команды, но игроки стали более раскрепощенными. Тем не менее есть сомнения, что руководство решит оставить Гусева на посту главного тренера. Скорее всего, предпочтение будет отдано более опытному тренеру или иностранцу, добавил Луценко.

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Стало известно, в чем ЦСКА опередил все клубы РПЛ
ЦСКА опередил все клубы РПЛ по заработкам в FONBET Кубке России
15 мая 2025, 13:25

Фото: istockphoto/NiseriN

ЦСКА опередил своих соперников по РПЛ в плане заработков из призового фонда FONBET Кубка России. Об этом пишет портал Metaratings.ru, основываясь на своих подсчетах. Уточняется, что выплаты клубу из Москвы составят не менее 204,93 миллиона рублей.
Победа над петербургским «Зенитом» принесет «красно-синим» 77,06 миллиона рублей из турнирного призового фонда. Кроме того, «Армейцы» заработали 50,6 миллиона за матчи финала РПЛ. Речь идет о матчах 30 апреля и 14 мая. Помимо этого, по турнирному регламенту за участие в Суперфинале ЦСКА положены 26,46 миллиона. К этому прибавляется 11,34 миллиона при выполнении маркетинговых требований.

При выходе в финал Пути РПЛ «Армейцы» получили 127,87 миллиона рублей — за итоги плей-офф и группового этапа. Отмечено, что сумма в 204,93 миллиона — это больше, нежели у любого участника Кубка сезона 2024/25. Общий призовой фонд равен полутора миллиардам рублей.

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Стрепетов раскрыл, что нужно «Зениту» в матче с ЦСКА
Стрепетов: «Зениту» в матче с ЦСКА нужен быстрый гол
14 мая 2025, 17:36

Фото: istockphoto/matimix

Петербургский «Зенит» должен забить ЦСКА быстрый гол в ответном матче, чтобы «остудить» «армейцев». Такое мнение порталу «РБ Спорт» выразил бывший игрок и тренер «бело-голубых» Алексей Стрепетов.
«Потому что, если мы позволим ЦСКА, как и Махачкале, владеть 90 минут инициативой с мячом на нашей половине поля, то счет 2:0 после первого матча в пользу «Зенита» ни о чем не говорит. Потому что у армейцев есть исполнители, которые не простят, если будут моменты», — сказал собеседник.

По мнению Стрепетова, в настоящее время команда «красно-синих» работает без сбоев, как машина. Эксперт считает, что «Зенит» должен был забить третий мяч «армейцам» во время первой встречи в Петербурге.

Кубковая игра ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня в 19:30 на ВЭБ-Арене.

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Эксперт высказался о челябинском «Тракторе»
Савельев заявил, что «Трактор» не позволит над собой доминировать
14 мая 2025, 17:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Челябинский «Трактор» не из тех команд, которые позволят доминировать над собой. Такое мнение порталу «РБ Спорт» высказал эксперт по хоккею Сергей Савельев.
«Трактор» — это не та команда, которая позволит над собой доминировать. Команда (тренера «Трактора» Бенуа) Гру сама умеет навязывать нужный им темп игры. И умеет включать режим хищника тогда, когда это нужно. Мы уже не раз видели, как они отыгрываются по ходу матчей. И за считанные минуты переворачивают исход поединка», — прокомментировал собеседник.
Савельев добавил, что у хоккейного клуба из Челябинска «есть ключи» для противостояния соперникам. Эксперт резюмировал, что за таким финалом интересно наблюдать.

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