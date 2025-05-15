В «Спартаке» выразили надежду, что на кубковом матче против «Ростова» будет аншлаг

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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о продаже билетов на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова».
Он отметил, что в продаже осталось около тысячи билетов и выразил надежду на аншлаг, приводит его слова Metaratings.ru.
Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 мая на «Лукойл Арене». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени, и свисток главного арбитра Кирилла Левникова даст старт игре. Ранее сообщалось, что ЦСКА стал лидером среди команд РПЛ по доходам из призового фонда FONBET Кубка России. Согласно данным портала Metaratings.ru, клуб из Москвы получит не менее 204,93 миллиона рублей.
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Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 мая на «Лукойл Арене». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени, и свисток главного арбитра Кирилла Левникова даст старт игре. Ранее сообщалось, что ЦСКА стал лидером среди команд РПЛ по доходам из призового фонда FONBET Кубка России. Согласно данным портала Metaratings.ru, клуб из Москвы получит не менее 204,93 миллиона рублей.
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Анастасия Хохлова