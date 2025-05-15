Стало известно, в чем ЦСКА опередил все клубы РПЛ

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ЦСКА опередил своих соперников по РПЛ в плане заработков из призового фонда FONBET Кубка России. Об этом пишет портал Metaratings.ru, основываясь на своих подсчетах. Уточняется, что выплаты клубу из Москвы составят не менее 204,93 миллиона рублей.
Победа над петербургским «Зенитом» принесет «красно-синим» 77,06 миллиона рублей из турнирного призового фонда. Кроме того, «Армейцы» заработали 50,6 миллиона за матчи финала РПЛ. Речь идет о матчах 30 апреля и 14 мая. Помимо этого, по турнирному регламенту за участие в Суперфинале ЦСКА положены 26,46 миллиона. К этому прибавляется 11,34 миллиона при выполнении маркетинговых требований.
При выходе в финал Пути РПЛ «Армейцы» получили 127,87 миллиона рублей — за итоги плей-офф и группового этапа. Отмечено, что сумма в 204,93 миллиона — это больше, нежели у любого участника Кубка сезона 2024/25. Общий призовой фонд равен полутора миллиардам рублей.
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При выходе в финал Пути РПЛ «Армейцы» получили 127,87 миллиона рублей — за итоги плей-офф и группового этапа. Отмечено, что сумма в 204,93 миллиона — это больше, нежели у любого участника Кубка сезона 2024/25. Общий призовой фонд равен полутора миллиардам рублей.
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