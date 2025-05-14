Стрепетов раскрыл, что нужно «Зениту» в матче с ЦСКА

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Петербургский «Зенит» должен забить ЦСКА быстрый гол в ответном матче, чтобы «остудить» «армейцев». Такое мнение порталу «РБ Спорт» выразил бывший игрок и тренер «бело-голубых» Алексей Стрепетов.
«Потому что, если мы позволим ЦСКА, как и Махачкале, владеть 90 минут инициативой с мячом на нашей половине поля, то счет 2:0 после первого матча в пользу «Зенита» ни о чем не говорит. Потому что у армейцев есть исполнители, которые не простят, если будут моменты», — сказал собеседник.
По мнению Стрепетова, в настоящее время команда «красно-синих» работает без сбоев, как машина. Эксперт считает, что «Зенит» должен был забить третий мяч «армейцам» во время первой встречи в Петербурге.
Кубковая игра ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня в 19:30 на ВЭБ-Арене.
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