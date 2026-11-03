Булыкин оценил возможность увольнения Галактионова после поражения «Локомотива»

03 ноября 2026, 17:49

Игрок Булыкин: с увольнением Галактионова в «Локомотиве» ничего не изменится

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников от «Спартака» (0:4) в матче 13-го тура РПЛ и высказался о возможной отставке главного тренера Михаила Галактионова. Об этом пишет «РБ Спорт».





Булыкин связал уход болельщиков с трибун во время матча с положением команды в турнирной таблице. Он отметил, что «Локомотив» находится в подвале таблицы, и это большая проблема: болельщики недовольны, руководство клуба тоже. По его мнению, сейчас тяжело что-то сделать, и главное — продержаться до зимней паузы. Если команда выиграет в ближайших матчах, ситуация может стабилизироваться.





«Спартак» выглядел, конечно, лучше, реализовал моменты и заслуженно победил. «Локомотив», наверное, должен в следующих встречах выиграть у «Рубина» или «Родины» — и тогда ситуация будет получше. Понятное дело, что сейчас «Спартак» играет на хорошем уровне, «Локомотиву» тяжело с ним соперничать. В следующих играх железнодорожники должны будут набирать очки, — цитирует Булыкина «РБ Спорт».