Дмитрий Сычёв высказался о перспективах Александра Головина вернуться в РПЛ

08 октября 2026, 06:19

Экс-нападающий сборной России Сычёв: Головину пока не стоит возвращаться в РПЛ

Александр Головин (Фото: Instagram* / @alex_golovin17)

Бывший форвард «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал возможность возвращения полузащитника «Монако» Александра Головина в Российскую Премьер‑Лигу (РПЛ). Его слова цитирует «РБ Спорт».





Сычёв считает, что возраст не должен быть аргументом в пользу возвращения в РПЛ. По его мнению, Головин уверенно проявляет себя в европейском футболе и остаётся одним из ключевых игроков «Монако».



«Я смотрю чемпионат Франции — видно, что Головин там выделяется. Тренер ему доверяет, использует его в качестве главного диспетчера — он играет очень важную роль в команде», — отметил Сычёв.