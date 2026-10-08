Дмитрий Сычёв высказался о перспективах Александра Головина вернуться в РПЛ
Экс-нападающий сборной России Сычёв: Головину пока не стоит возвращаться в РПЛ
Бывший форвард «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал возможность возвращения полузащитника «Монако» Александра Головина в Российскую Премьер‑Лигу (РПЛ). Его слова цитирует «РБ Спорт».
Сычёв считает, что возраст не должен быть аргументом в пользу возвращения в РПЛ. По его мнению, Головин уверенно проявляет себя в европейском футболе и остаётся одним из ключевых игроков «Монако».
«Я смотрю чемпионат Франции — видно, что Головин там выделяется. Тренер ему доверяет, использует его в качестве главного диспетчера — он играет очень важную роль в команде», — отметил Сычёв.Напомним, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. За время выступлений за французский клуб он принял участие в 273 матчах, отметился 40 голами и отдал 48 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 млн евро.