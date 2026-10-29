«У них есть всё для победы в РПЛ»: Павел Мамаев оценил шансы ЦСКА на чемпионство

29 октября 2026, 19:45

Футболист Мамаев: у ЦСКА есть всё необходимое для победы в РПЛ

Фото: Istock/Rost-9D

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев оценил перспективы армейского клуба в нынешнем сезоне.





25 октября «красно-синие» победили «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:0. В беседе с «РБ Спорт» Мамаев заявил, что у ЦСКА есть всё необходимое для победы в РПЛ.

«Я считаю, что победа над «Спартаком» в дерби была важна для ЦСКА в первую очередь с моральной точки зрения. Да и в целом, на мой взгляд, армейцы очень хорошо выглядят в нынешнем сезоне. Так что мне кажется, что «красно-синие» так же, как «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», будут бороться за чемпионство», — сказал футболист.