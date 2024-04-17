Булыкин озвучил существенный недостаток Карпина

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Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин назвал главного тренера сборной России Валерия Карпина хорошим профессионалом, однако уточнил, что у него нет трофеев, что является минусом.
«Карпип – хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус – отсутствие трофеев. А это важный критерий для тренера в наше время. Потенциальные работодатели всегда смотрят на то, что и как выиграл тренер», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказывал мнение о том, что защитник красно-белых Георгий Джикия должен чаще играть, а не быть в запасе. По его словам, многое в этом плане будет зависеть и от нового тренера команды.
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