Мостовой назвал уход Ивича из «Краснодара» безумием

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.
«Отставку Ивича никто не понял. С его уходом стало только хуже – команда потеряла все шансы на чемпионство. Разве этого хотели? Это огромная потеря и ошибка. Никто не увольняет тренера, который идёт на первом месте. Это безумие», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» необходимо назначить на пост главного тренера Александра Мостового вместо Гильермо Абаскаля. Он выражал уверенность в том, что под руководством Мостового качество игр клуба точно не ухудшится.
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