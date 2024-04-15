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Мостовой назвал уход Ивича из «Краснодара» безумием

15 апреля 2024, 18:05
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что после ухода Владимира Ивича с поста тренера «Краснодара» игра команды ухудшилась.


«Отставку Ивича никто не понял. С его уходом стало только хуже – команда потеряла все шансы на чемпионство. Разве этого хотели? Это огромная потеря и ошибка. Никто не увольняет тренера, который идёт на первом месте. Это безумие», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» необходимо назначить на пост главного тренера Александра Мостового вместо Гильермо Абаскаля. Он выражал уверенность в том, что под руководством Мостового качество игр клуба точно не ухудшится.

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Кафу получил авторскую статуэтку на Премии РБ
15 апреля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Двукратный чемпион мира, экс-капитан сборной Бразилии Кафу наградили авторской статуэткой известного скульптора Ашота Погосяна во время посещения Премии РБ в Москве.
Как передаёт «РБ Спорт», Погосян лично вручил спортсмену статуэтку из бронзы, изготовленную специально к его приезду. Отмечается, что скульптура представляет собой уменьшенную копию самого Кафу в момент получения им кубка в 2002 году после финального матча чемпионата мира.

Ранее, 4 апреля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве прошла торжественная церемония Премии РБ, которую посетили Тина Канделаки, Александр Тащин, Станислав Черчесов, Кирилл Терешин, Федор Смолов, Светлана Хоркина, Павел Погребняк, Ирина Подшибякина, Наиль Измайлов, Дарья Трубникова, Дмитрий Егоров, Герман Эль Классико, Бустер, Виктор Павленко и другие.

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#спорт
#скульптура
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Макрон объяснил разницу условий участия Израиля и России в Олимпиаде
Макрон заявил о четком различии между допуском России и Израиля на Олимпиаду
15 апреля 2024, 16:53

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему России запретили участвовать на Олимпиаде в Париже из-за боевых действий на Украине, а Израиль, несмотря на похожий конфликт в Секторе Газа, допустили до Игр.
Макрон отметил, что Израиль, в отличие от России, реагирует на террористические атаки и не является инициатором конфликта, пишет RMC Sport.

Ранее член французского парламента Эдуар Бенар предложил исключить Израиль из состава участников Олимпиады. Подобное предложение также поступило от левого коалиционного блока Испании Sumar.

В декабре 2023 года российских и белорусских спортсменов допустили к участию в Играх в Париже в качестве индивидуальных нейтральных участников. Однако на соревнования не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или правоохранительными органами.

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Горнолыжники из Подмосковья завоевали Кубок России
15 апреля 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Абсолютную победу в общем зачёте завоевали спортсмены из Московской области по итогам финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди женщин золото заключительного этапа Кубка России выиграла Виталина Гирина в дисциплине «слалом». В целом она завершила сезон победительницей абсолютного зачёта по итогам всех этапов Кубка страны», — говорится в сообщении.
Первое место в общем зачёте среди мужчин также осталось за представителями Московской области: победу поделили набравшие одинаковое количество баллов подмосковные горнолыжники Семён Ефимов и Александр Хорошилов.

Отмечается также, что на заключительном этапе турнира в дисциплине «слалом» Семён Ефимов завоевал золотую медаль, а Александр Хорошилов — бронзовую.

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#горные лыжи
#кубок россии
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Подмосковные спортсменки завоевали медаль чемпионата России по гандболу среди глухих
15 апреля 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль чемпионата России по гандболу среди глухих спортсменов выиграла женская сборная Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Тренер сборной Подмосковья Руслан Коловский отметил, что команде впервые удалось завоевать медаль чемпионата страны.

«Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания. Но это только начало, мы будем продолжать работать ещё усерднее, чтобы достичь ещё больших высот», — сказал Коловский.
В матче за третье место сборная Подмосковья обыграла команду Астраханской области со счётом 15:5. Победу на чемпионате одержали москвички, серебряная медаль досталась сборной Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов проводился в спорткомплексе «Восток-Арена» в Ставрополе с 7 по 14 апреля.

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#спорт
#гандбол
#минспорта мо
#чемпионат россии
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Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» взяли серебро чемпионата России
15 апреля 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал серебряные медали четвёртого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В финальном матче соперником подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Игра завершилась со счетом 10:7 в пользу московского коллектива. Таким образом, серебряные медали – на счету РК «ВВА-Подмосковье». Бронзовые награды завоевали регбистки «Енисея-СТМ». Лучшим игроком клуба из Московской области признана Ирина Кривецкая», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Соревнования проходили 13 и 14 апреля в Краснодаре на стадионе «Труд».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

По итогам четырёх туров чемпионата страны лидируют армейские спортсменки, на счету которых – 78 очков. На второй строчке – «ВВА-Подмосковье» с 72 очками. Замыкает призовую тройку «Енисей-СТМ» с 66 баллами.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

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«Чеховские медведи» завоевали бронзу Кубка России по гандболу
15 апреля 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал бронзовым призёром Кубка России по гандболу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Чехов. «Финал четырёх» соревнований мужских команд завершился в Перми.
В матче второго дня чеховцы обыграли краснодарский «СКИФ» со счётом 41:25 (21:12). Однако главный трофей в итоге забрал московский ЦСКА, которому чеховцы уступили в полуфинале два мяча – 22:24 (10:13). В напряжённом решающем матче армейская команда сломила сопротивление «Пермских медведей» и впервые в истории выиграла Кубок России.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Таким образом, действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» не сумели отстоять кубок и завершили турнир на третьем месте.
«Впереди у нас четвертьфинал чемпионата России, будем готовиться к нему. Работать есть над чем. В самых важных играх необходимо избежать ошибок, которые допустили в Перми»», – поделился планами главный тренер «медведей» Владимир Максимов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
По итогам турнира лучшим игроком у чеховцев был признан линейный Александр Ермаков. Ему же достался и приз зрительских симпатий.

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#спорт
#гандбол
#чеховские медведи
#московская область
#подмосковье
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Представительницы Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России по боксу
15 апреля 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну бронзовую медаль выиграли спортсменки из Московской области на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Награды высшей категории принесли в копилку Московской области юная жительница Ногинска Анна Меечко, выступавшая в весовой категории 66 килограммов, Ксения Андреева из Чехова в весовой категории 52 килограмма и Ксения Вишневская из Королёва в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль соревнований завоевала жительница Клина Ксения Егоркина в весовой категории 70 кг. В целом по итогам первенства страны команда Московской области вошла в пятёрку лучших.

Турнир проводился в Осташкове Тверской области, участниками соревнований стали 223 спортсменки из 72 регионов.

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Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по кёрлингу
15 апреля 2024, 09:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по кёрлингу
«В финале чемпионата подмосковные спортсменки — Дарья Стексова, Александра Мельникова, Ирина Рязанова, Дарья Морозова и Анастасия Мельников — обыграли команду из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В борьбе за серебро представительницы Санкт-Петербурга обыграли команду Краснодарского края.

Чемпионат России по кёрлингу среди женских команд проводился на спортивной арене «Айсберг», расположенной в Краснодарском крае. В министерстве также отметили, что представительница Московской области Ирина Рязанова по итогам голосования завоевала награду «За спортивное мастерство».

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#спорт
#кёрлинг
#чемпионат россии
#московская область
#подмосковье
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«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу
«Байер» разгромил «Вердер» и впервые стал чемпионом Германии по футболу
14 апреля 2024, 20:39

Фото: iStock/Rost-9D

Впервые в своей истории «Байер» из Леверкузена стал чемпионом Германии по футболу, разгромив «Вердер» в матче 29-го тура Бундеслиги.
Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Виктор Бонифасе и Гранит Джака забили по одному мячу (25-я и 60-я минуты соответственно), а Флориан Вирц оформил хет-трик (в 68-й, 83-й и 90-й минутах).

«Байер» досрочно завоевал чемпионство в сезоне-2023/24. Ранее клуб пять раз оказывался во второй позиции в Бундеслиге (в сезоны 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 и 2010/11). Набрав 79 очков, команда из Леверкузена уверенно лидирует за пять туров до завершения сезона.

Ближайшие преследователи, «Бавария» из Мюнхена и «Штутгарт», имеют по 63 очка, что исключает для них математические шансы на чемпионство в текущем сезоне. Ранее «Бавария» доминировала в Бундеслиге, выигрывая титул 11 лет подряд, начиная с сезона 2012/13.

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